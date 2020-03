Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Polizei führt Geschwindigkeitsmessungen vor Schule durch

Bad Segeberg (ots)

Beamte des Polizeireviers Elmshorn haben am Montag, den 2. März 2020, Geschwindigkeitsmessungen vor einer Schule im Adenauerdamm durchgeführt.

Zwischen 10:30 Uhr und 13:45 Uhr wurden zirka 400 Fahrzeuge gemessen. Erlaubt sind an der Messstelle 30 Km/h Höchstgeschwindigkeit. Bei 43 Autofahrern stellten die Beamten eine Geschwindigkeitsüberschreitung fest. Den negativen Höchstwert erreichte der Fahrer eines Seat mit einem vorwerfbaren Messwert von 31 km/h. Ihm droht nun ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro, 2 Punkten sowie 1 Monat Fahrverbot. Darüber hinaus kontrollierten die Beamten einen PKW, in dem alle vier Insassen nicht angeschnallt waren. Darüber hinaus wurden bei anderen Autofahrern ein Handyverstoß sowie sieben Verstöße in Bezug auf die Fälligkeit der Hauptuntersuchung festgestellt.

Die Kontrollen werden fortgesetzt.

