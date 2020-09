Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Vorfahrt missachtet

Nordhorn (ots)

Am Montagmorgen missachtete eine bislang unbekannte Autofahrerin die Vorfahrt einer 17-Jährigen. Die Jugendliche war mit ihrem weißen E-Bike auf dem Gildehauser Weg stadtauswärts unterwegs. An der Einmündung zur Rügenwalder Straße kreuzte die Fahrerin eines silbernen Opel Corsa den Weg der 17-Jährigen. Diese musste nach links über die Fahrbahn ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Als sie wieder auf dem Radweg fuhr, wurden beide Reifen durch die Bordsteinkante beschädigt. Zeugen die Hinweise auf die Verursacherin geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 in Verbindung.

