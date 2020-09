Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Reifen zerstochen in Giesenkirchen: Tatverdächtiger leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Mönchengladbach (ots)

Ein 40-jähriger Mönchengladbacher, der im Verdacht steht, am Montag, 28. September, in Giesenkirchen an Fahrzeugen Reifen zerstochen zu haben, hat danach Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet und sie beleidigt.

An einem Pkw der Marke Peugeot und an einem Mercedes-Sprinter waren in Giesenkirchen-Mitte an der Konstantinstraße Reifen zerstochen worden. Zeugenhinweise führten Polizisten gegen 17 Uhr auf die Spur des mutmaßlichen Täters, den sie auf der Straße An der Siep in Giesenkirchen-Nord antrafen. Da der 40-Jährige polizeilichen Anweisungen nicht Folge leistete und Informationen über ein mitgeführtes Messer vorlagen, drohte ein Polizist mehrfach den Einsatz eines Reizstoffsprühgerätes an, der dann auch erfolgte. Der Beschuldigte wehrte sich gegen die Fixierung und beschädigte unter anderem mit einem Fußtritt einen geparkten Pkw. Ein Polizeibeamter erlitt leichte Verletzungen, blieb aber dienstfähig.

Im Rucksack des Mannes fanden die Polizisten mehrere kleine Küchenmesser, ein Hackmesser und einen Schraubendreher sowie unter anderem einen Parfümflakon mit der Aufschrift "Tester".

Bei der Fahrt ins Polizeigewahrsam beleidigte und bedrohte der Beschuldigte die Beamten massiv. Eine Richterin ordnete die Ingewahrsamnahme bis zum nächsten Morgen an. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme.

Die Ermittlungen gegen den Mann laufen nun zu den angezeigten Tatvorwürfen Sachbeschädigung an Kfz, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Ladendiebstahl. (ds)

