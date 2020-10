Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Dahl: Einbrecher erbeuten Whisky

Mönchengladbach (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 23. September, um 16 Uhr bis Donnerstag, 1. Oktober, um 15 Uhr haben Einbrecher den Schließzylinder einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Theodor-Heuss-Straße in Dahl aufgebrochen.

Die Täter durchwühlten die Räume und erbeuteten mindestens eine Flasche Whisky.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell