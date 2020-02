Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen Gießen: Wucher bei Rohrreinigung - Gießener Kripo warnt vor unseriösen Unternehmen

Gießen (ots)

Schlüsseldienste, Klempnerfirmen oder Kammerjäger - Serviceleistungen solcher Firmen werden häufig benötigt, wenn es um Notsituationen geht: man hat sich aus der eigenen Wohnung ausgesperrt, Tiere oder Ungeziefer treiben im Haus ihr Unwesen oder das Waschbecken läuft über. Schnelle Hilfe ist in diesen Fällen gefragt und die Betroffenen greifen häufig auf Einträge im Internet zu. Die Hilfesuchenden geraten dabei ohne es zu ahnen immer wieder an bundesweit agierenden Firmen, die sich auf derartige Notfälle "spezialisiert" haben und für diese Arbeiten völlig überteuerte Rechnungen ausstellen. Die Polizei ermittelt in solchen Fällen immer wieder wegen Leistungsbetruges oder Wucher.

Diese Erfahrung musste auch ein über 70-jähriger Mann aus Klein-Linden machen. Er suchte Anfang Januar im Internet nach einer Firma, die sich auf Rohrreinigungen spezialisiert hatte. Nichtsahnend wählte er die im Internet angegebene Handynummer. Die offenbar bundesweit agierende Firma kam und kümmerte sich um das verstopfte Rohr. Anschließend verlangte der Handwerker für diese Leistung über 1.400 Euro, die der Senior sofort in bar bezahlte. Erst durch eigene Recherchen und ein Anruf bei der Verbraucherzentrale ließ ihn misstrauisch werden und führte zur Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei empfiehlt grundsätzlich, sich bei derartigen Notfällen an ortsansässige Firmen zu wenden. Den Firmensitz erfährt man jeweils in den Impressumeinträgen der jeweiligen Internetseiten. Von einer Bezahlung an der Haustür rät die Polizei ebenfalls ab: seriöse Handwerkerfirmen geben auf ihre Arbeiten die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und hinterlassen eine Rechnung, die dann überwiesen werden kann.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Sabine Richter Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell