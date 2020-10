Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher in Kapuzenshirt

Mönchengladbach (ots)

Vermutlich über ein gekipptes Fenster hat sich ein Einbrecher am Samstag, 3. Oktober, zwischen 3 und 8 Uhr Zutritt zu einer Wohnung an der Straße Siepgensteg in Dahl verschafft.

Er klaute ein Portemonnaie mit Bargeld und persönlichen Dokumenten, ein Mobiltelefon, ein Tablet und ein Spielkonsole.

Ein Zeuge sagte aus, der Einbrecher habe ein Kapuzenshirt getragen und die Kapuze über seinen Kopf gezogen. Er oder sie habe einen braunen Rucksack mit zwei beigefarbenen Streifen getragen.

Die Polizei sucht Zeugen. Sie bittet diese, unter der Rufnummer 02161-290 anzurufen. (km)

