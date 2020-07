Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Mühlhausen - Drei Jugendliche beim Diebstahl erwischt

Ulm (ots)

Drei Jugendliche gingen am Samstagmittag in einen Discounter in Mühlhausen. Ihre unehrlichen Absichten wurden aber von einem Mitarbeiter erkannt, der sie deshalb nicht mehr aus den Augen ließ. Sie entwendeten gemeinsam Alkoholika und Lebensmittel im Wert von 24 EUR und steckten diese in ihre Rücksäcke. An der Kasse wurde nur eine Milch bezahlt. Als sie nach der Kasse darauf angesprochen wurden, wehrten sie sich und versuchten abzuhauen. Zwei 14-Jährige wurden aber überwältigt. Einem dritten gelang die Flucht. Einer führte noch einen Crusher zum Zerkleinern von Marihuana mit sich. Beide wurden ihren Eltern übergeben. Die Anzeige wegen einem räuberischen Diebstahl wird beim Polizeirevier Geislingen bearbeitet.

