POL-UL: (BC) Laupheim - Rollerfahrer ohne Helm unterwegs

55-Jähriger muss mit Rettungshubschrauber in die Klinik

Ulm (ots)

Gegen 14.41 Uhr befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Roller die Weiherhalde in Baustetten. Er wollte seine neu erworbene Vespa probefahren und war ohne Helm unterwegs. Bislang konnte nicht geklärt werden, warum, jedenfalls kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Hecke. Seine Vespa knallte gegen einen Laternenmast, der in der Hecke stand. Der Fahrer selbst zog sich durch die Hecke so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden musste. Der Schaden beläuft sich auf 5.000 Euro.

