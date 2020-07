Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Betrunkener fällt vom Fahrrad

15-Jähriger Radfahrer muss Blut abgeben

Ulm (ots)

Gegen 1.45 Uhr wurde die Polizei am Samstag informiert, dass in der Kellerstraße in Schwendi eine Person vom Fahrrad gestürzt sei. Beim Eintreffen der Polizisten stellten diese fest, dass ein 15-Jähriger, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand, von seinem Fahrrad gestürzt war. Durch den Sturz hatte er sich leichtere Verletzungen zugezogen, die behandelt werden mussten. Auf Grund seiner Alkoholisierung wurde durch die Staatsanwaltschaft angeordnet, dass sein Blut auf den genauen Grad der Alkoholisierung untersucht werden soll. Daher musste er noch Blut abgeben. Der 15-Jährige Fahrradfahrer erhält nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

