Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Unfall im Begegnungsverkehr

Ulm (ots)

Ein 57-jähriger PKW-Lenker befuhr am Freitag, gegen 16.45 Uhr, die Kreisstraße von Medlingen kommend in Richtung Sachsenhausen. In einer S-Kurve kam er zu weit nach links und stieß mit dem entgegenkommenden 37-jährigen PKW-Lenker zusammen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 13 000 Euro geschätzt. Beide Lenker wurden leicht verletzt und mussten in einer Klinik versorgt werden. Außerdem wurden noch ein Leitpfosten, eine Kurvenleittafel und ein Telefonmast beschädigt.

