Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Eine 54-jährige Suzuki-Fahrerin befuhr am Montag, 13. Januar, gegen 10.20 Uhr die Hohenhöveler Straße in Fahrtrichtung Hammer Straße. Gegenüber der Bushaltestelle trat ein 61-jähriger Fußgänger auf die Hohenhöveler Straße. Dabei stieß er mit dem PKW der 54-Jährigen zusammen und verletzte sich schwer. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro. (be

