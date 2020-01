Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mehrere Sachbeschädigungen in Hamm-Pelkum

Hamm-Pelkum (ots)

In der Nacht von Samstag, 11. Januar, auf Sonntag, 12. Januar, wurden im Bereich Lohauserholz verschiedene Gegenstände beschädigt. Unter anderem rissen unbekannte Täter zwei Holzbänke an der Straße "Zum Wiescherbach" aus ihrer Verankerung (geschätzter Schaden: 400 Euro). Außerdem wurden an der Günterstraße Holzelemente eines Gartenzauns herausgebrochen (geschätzter Schaden: 300 Euro). Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

