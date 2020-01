Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Freizügige Damen wollen 81-Jährigen betrügen

Hamm-Heessen (ots)

Am Freitag, 10. Januar, schellte es gegen 9.30 Uhr in der Jahnstraße an der Tür eines 81-Jährigen. Davor standen zwei Frauen; angeblich eine Nachbarin mit ihrer Schwester.

Die Frauen betraten die Wohnung des Mannes und lenkten ihn durch aufreizendes Verhalten ab. So setzte sich eine Dame beispielsweise auf seinen Schoss, während die andere ihm Geschlechtsverkehr anbot. Zudem wollten sie einen 100 Euro-Schein gewechselt haben.

Dem älteren Herren kam die Situation fragwürdig vor, also bat er die Damen, zu gehen. Später bemerkte er, dass eines seiner Zimmer durchwühlt worden war. Augenscheinlich wurde jedoch nichts entwendet.

Eine Tatverdächtige trug eine schwarze Hose sowie eine schwarze Bluse mit Blumenmuster. Ihr Kleidungsstil wird als "schick" beschrieben. Sie hat schwarze Haare und einen leichten Akzent beim Sprechen.

Bitte wenden Sie sich mit Hinweise unter 02381 916-0 an die Polizei. Lassen Sie zudem keine fremden Personen in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. (lt)

