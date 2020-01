Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannte versuchen durch Kellerschacht einzubrechen

Hamm-Mitte (ots)

Durch einen Kellerschacht wollten Unbekannte am Wochenende in ein Einfamilienhaus an der Straße "Im Kleekamp" einbrechen. Dabei beschädigten sie zwischen Mitternacht am Freitag, 10. Januar, und 15.30 Uhr am Samstag, 11. Januar, mit Werkzeug den Schacht sowie eine Tür. Diese versuchten sie, aufzubrechen. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Ins Gebäudeinnere gelangten die Täter nicht. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

