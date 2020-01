Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zirka 10.000 Euro Sachschaden nach Doppelunfall mit Flucht

Hamm-Mitte (ots)

Drei beschädigte Fahrzeuge - das ist die Bilanz der Fahrt eines 23-Jährigen durch Hamm am Montag, 13. Januar. Gegen 0:40 Uhr hörten Zeugen und Anwohner der Einbahnstraße Vorheider Weg einen lauten Knall und sahen wie ein Kleintransporter davonfuhr und in die Hansastraße abbog. Wie sich herausstellte, war der Fahrer des Daimler-Sprinters zuvor mit gleich zwei geparkten Autos kollidiert: einem Seat und einem VW. So stark, dass der VW auf die Fahrbahn geschoben worden war.

Die Polizei konnte den flüchtigen Fahrer dank Zeugenbeschreibungen des Fahrzeugs noch in der gleichen Nacht finden und konfrontieren. Auch sein Fahrzeug wies Beschädigungen auf. Er gab an, in Sekundenschlaf gefallen zu sein. Sein Führerschein wurde sichergestellt. (lt)

Polizeipräsidium Hamm