Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kfz-Aufbrecher und Kennzeichendiebe unterwegs

Hamm (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Samstagabend, 11. Januar, bis Sonntagnachmittag, 12. Januar, fünf Autos im Bereich der Stadtmitte auf. Die Fahrzeuge standen geparkt auf dem Santa-Monica-Platz, der Mörikestraße, Matthias-Claudius-Straße, Schumannstraße und Lilienstraße.

Auch in Bockum-Hövel schlugen die Täter zu. In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen sie vier Autos auf, die in der Reiterstraße, Oranienburger Straße, Ringstraße und Albert-Struck-Straße geparkt waren.

Betroffen sind Pkw verschiedener Hersteller. Die Aufbrecher zerstörten Scheiben und entwendeten offenliegende oder im Handschuhfach verstaute Wertgegenstände.

Auf die hinteren Kennzeichen hatten es Diebe in der Friesenstraße abgesehen. Ebenfalls in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden diese dort von drei Pkw abmontiert.

Hinweise von Zeugen, die während der genannten Tatzeiten verdächtige Personen in Tatortnähe bemerkt haben, nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 entgegen.(hei)

