Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugenaufruf nach Abdrängen auf der Bismarckstraße

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 2. Oktober, gegen 22.45 Uhr hat der Fahrer oder die Fahrerin eines silbernen Kleinwagens der Marke Ford im Verlauf der Bismarckstraße einen anderen Autofahrer versucht abzudrängen.

Zunächst soll das Fahrzeug immer wieder verlangsamt worden sein, sodass ein Autofahrer dahinter schließlich zum Überholen ansetzte. Hierbei sei der silberne Ford, der ein niederländisches Kennzeichen gehabt haben soll, seitlich so nahe an den Überholenden herangefahren, dass dieser genötigt wurde, auszuweichen. In dem Ford Kleinwagen sollen sich zu diesem Zeitpunkt laut Zeugenangaben acht Personen befunden haben, zwei davon im Kofferraum. Die Polizei fragt: Wer hat das Fahrzeug noch gesehen und kann weitere Angaben dazu machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (jn)

