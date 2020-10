Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch am Kannenhofer Weg

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 5. Oktober, von 7 bis 16.30 Uhr hat ein unbekannter Täter eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses am Kannenhofer Weg 14 im Stadtteil Flughafen eingeworfen und gelangte so hinein.

Der Einbrecher klaute einen Laptop, zwei Powerbanks sowie ein grau-schwarzes E-Bike der Marke Gazelle aus dem Gartenschuppen.

Die Polizei sucht Zeugen. Sie bittet diese, unter der Rufnummer 02161-290 anzurufen. (km)

