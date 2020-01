POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Polizeipräsidium Recklinghausen

Bottrop:

Ein Unbekannter steht im Verdacht, aus einer Bäckerei am Altmarkt Geld gestohlen zu haben. Der Mann flüchtete am Sonntag gegen 12.35 h aus der Bäckerei, als diese aufgeschlossen wurde. Der Verdächtige stieg als Beifahrer in einen wartenden Pkw (weißer Kleinwagen) und flüchtete. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, Sonnenbrille, ca. 1,70 m, dünn, hellblaue Jeansjacke, dunkler Schal, halb über das Gesicht gewickelt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Regionalkommissariat in Verbindung zu setzen (Tel. 0800 2361 111).

Am Wochenende haben Unbekannte versucht, an der Zeppelinstraße Türen eines Kindergartens aufzuhebeln. Durch eine aufgehebelte Tür gelangten sie in die Räume der Tagesstätte. Ob sie etwas mitgenommen haben, ist noch unklar.

Mit Schmuck entkamen Einbrecher, die am Freitagnachmittag in ein Haus an der Pestalozzistraße eingebrochen sind. Sie hebelten ein Fenster auf und stiegen ein. Dann flüchteten sie unerkannt mit ihrer Beute.

Castrop-Rauxel:

Durch eine eingeschlagene Fensterscheibe gelangten Unbekannte am Wochenende an der Wartburgstraße in die Räume einer Schule. Im Inneren lösten sie die Alarmanlage aus und flüchteten unerkannt.

Gladbeck:

Am Freitag haben Einbrecher im Laufe des Tages die Terrassentür einer Wohnung an der Dorstener Straße aufgehebelt. Die Eindringlinge durchsuchten die Räume und nahmen Schmuck mit.

Recklinghausen:

An der Hertener Straße haben Unbekannte im Laufe des Sonntages zwischen früh morgens und nachmittags zwei Lagerräume von Gastronomiebetrieben aufgebrochen. Ob die Eindringlinge etwas mitgenommen haben, muss noch geklärt werden.

Mehrere Mobiltelefone und eine Kamera erbeuteten Einbrecher, die im Laufe des Wochenendes an der Kunibertistraße die Scheibe eines Geschäftes eingeschlagen haben. Die Unbekannten griffen sich die Telefone und eine Kamera aus der Auslage und flüchteten unerkannt.

