Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Herten/Castrop-Rauxel/Datteln: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Montag, in der Zeit von 4 bis 8.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Gregorstraße einen orangefarbenen Dacia Duster an. Der Verursacher flüchtete trotz eines entstandenen Sachschadens in Höhe von 2500 Euro.

Herten

In der Zeit von Sonntag, 20 Uhr bis Montag, 9 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Straße Über den Köchel einen geparkten grauen VW Golf an und flüchtete. Am Golf entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Castrop-Rauxel

Sonntag, in der Zeit von 16.30 bis 18.45 Uhr, kam es auf der Herner Straße (Höhe Hausnummer 100) zu einer Unfallflucht. Hier fuhr der Fahrer eines unbekannten einen geparkten grauen Seat Ateca an und flüchtete, obwohl eine Schaden in Höhe von 1000 Euro entstanden war.

Datteln

1500 Euro Sachschaden entstand bei einer Unfallflucht am letzten Donnerstag auf der Ahsener Straße. Hier fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs in der Zeit von 12.55 bis 15 Uhr, in Höhe der Hausnummer 47 einen geparkten silberfarbenen VW Golf an und flüchtete.

Hinweise erbitten die Verkehrskommissariate in Gladbeck (für die Stadt Bottrop) und Herten (für die Städte Herten, Castrop-Rauxel und Datteln) unter Tel. 0800/2361 111.

