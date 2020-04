Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Baucontainer aufgebrochen/ Diesel-Kraftstoff aus Maschinen gestohlen

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Zwischen Freitag, 17. April, 19.30 Uhr und Samstag, 18. April, 7 Uhr, entwendeten Unbekannte an der Myhler Straße aus einem Lkw-Tank, einem Bohrgerät und einem Kompressor Dieselkraftstoff. Zudem stahlen sie eine Werkzeugkiste sowie einen Feuerlöscher.

In der Nacht zu Sonntag, 19. April, brachen Unbekannte zudem zwei Baucontainer an der Myhler Straße auf. Was entwendet wurde, wird noch ermittelt.

