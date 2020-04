Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl an zwei Fahrzeugen

Erkelenz (ots)

An einem Pkw, der an der Gewerbestraße Süd stand, bauten unbekannte Personen, in der Zeit zwischen dem 16. April (Donnerstag) und dem 19. April (Sonntag), alle vier Reifen inklusive der Felgen ab. Am Schulring wurden, zwischen dem 16. April (Donnerstag) und dem 17. April (Freitag), zwei Lüftungsgitter an einem Pkw abmontiert.

