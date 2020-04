Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand eines Gewächshauses

Waldfeucht (ots)

Am Samstag, 18. April, gegen 11.30 Uhr, kam es an der Sebastianusstraße zum Brand eines Gewächshauses. Das Kriminalkommissariat 1 der Polizei Heinsberg hat die Ermittlungen aufgenommen, ob es sich im vorliegenden Fall um Brandstiftung handeln könnte. Zeugen die Hinweise geben können, oder Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Brand in Verbindung gebracht werden können, werden gebeten sich dort, unter der Telefonnummer 02452 920 0, zu melden.

