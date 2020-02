Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gebäude mit Farbe beschmiert

Erkelenz (ots)

Unbekannte Täter beschmierten die Hauswand sowie den Eingangsbereich eines Gebäudes an der H.-J.-Gormanns-Straße mit gelber und schwarzer Farbe. Auch der Gehweg im Bereich des Eingangs wurde beschädigt. Die Tat wurde zwischen 18 Uhr am Donnerstag (6. Februar) und 7.45 Uhr am Freitag (7. Februar) begangen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell