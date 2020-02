Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchter Einbruch in eine Wohnung in Detmerode durch Blumenliebhaber

Wolfsburg (ots)

Zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung in der Theodor-Heuss-Straße kam es am vergangenen Freits zwischen 17:55 Uhr und 21:49 Uhr. Bislang unbekannte Täter kletterten auf den Balkon der betreffenden Wohnung, welche im Hochparterre liegt. Hier angekommen, brachen der oder die Täter die Balkontür auf. Gleichzeitig sprang eine Alarmanlage an, woraufhin der oder die Täter umgehend die Flucht ergriffen, ohne in die Wohnung zu gelangen. Kurios: Auf der Flucht entwendeten sie noch einen Blumenkasten vom Balkon.

