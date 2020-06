Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Ohne Beute geflüchtet, Hinweise erbeten

Kehl (ots)

Ein versuchter Raubüberfall auf ein Spielcasino in der Allensteiner Straße hat am späten Donnerstagabend eine Großfahndung der Polizei ausgelöst. Zwei mit Motorrad-Unterziehhauben maskierte Männer hatten gegen 23:40 Uhr das Casino betreten und von einer Angestellte unter Vorhalt einer Waffe Bargeld gefordert. Hilferufe der Mitarbeiterin sorgten dann aber für eine rasche Kehrtwendung. Die beiden mutmaßlichen Räuber ließen von ihrem Vorhaben ab und ergriffen ohne Beute die Flucht. Nach bisherigen Erkenntnissen sind sie in Richtung Gaudenzer Straße davongerannt. Eine Fahndung nach den beiden schlanken und etwa 170 Zentimeter großen Männer führte nicht zu dem gewünschten Erfolg. Einer der beiden soll blaue, der andere graue Kleidung getragen haben. Die Motorrad-Unterziehhauben seien grau und schwarz gewesen. Hinweise zu verdächtigen Personen werden an die Beamten des Kriminaldauerdienstes unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 erbeten.

/wo

