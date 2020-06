Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Autos beschädigt, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 8 Uhr und Donnerstag, 16 Uhr, wurden zwei Autos in der Ludwig-Trick-Straße beschädigt. An den beiden Fahrzeugen, welche verschlossen auf einem Parkstreifen in Höhe einer Brücke standen, wurden die Seitenscheiben eingeschlagen und die Handschuhfächer durchwühlt. Der dabei entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben, werden geben, sich mit den Beamten des Polizeireviers Kehl unter der Telefonnummer 07851 893-0 in Verbindung zu setzen.

/ph

