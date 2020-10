Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Werkzeuge aus Keller gestohlen

Gronau (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 20 Uhr, bis Donnerstag, 17 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Neustraße. Der oder die Täter hatten sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zu dem Haus verschafft und das Bügelschloss des Kellerraums aufgebrochen. Das Schloss konnte am Tatort nicht mehr aufgefunden werden. Nach Angaben des Geschädigten wurden Makita-Werkzeuge (Schlagbohrer, Akkuschrauber und Flex) gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

