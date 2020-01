Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in einen Supermarkt in Freden

Hildesheim (ots)

FREDEN-(kri)In dem Tatzeitraum zwischen dem 25.01.2020, 21:00 Uhr und dem 26.01.2020, 05:30 Uhr stiegen unbekannte Täter in ein Geschäft in der Winzenburger Straße in Freden ein und entwendeten Tabak.

Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörten die Täter mit Steinen eine Fensterscheibe des Lebensmittelmarktes. Über das entstandene Loch kletterten sie in das Objekt und nahmen Tabakware mit auf ihre Flucht. Eine abschließende Aufstellung der gestohlenen Gegenstände liegt der Polizei noch nicht vor.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Pressestelle

Kristin Möller

Telefon: 05121/939204

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell