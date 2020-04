Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Breitingen - Drei Verletzte bei Zusammenstoß

Nicht mehr ausweichen konnte ein Autofahrer am Freitag bei Breitingen.

Ulm (ots)

Gegen 8.30 Uhr war ein Passat zwischen Beimerstetten und Breitingen unterwegs. Kurz vor Breitingen kam das Fahrzeug des 26-Jährigen auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr ein Transporter. Dessen Fahrer lenkte nach rechts und versuchte noch einen Zusammenstoß zu verhindern. Es gelang dem 47-Jährigen nicht. Sein Fahrzeug prallte gegen die Leitplanke. Der Fahrer und sein 22-jähriger Beifahrer trugen schwere Verletzungen davon. Auch der Fahrer des Passat wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Auch ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehren aus Westerstetten und Beimerstetten waren vorsorglich an der Unfallstelle. Der Pkw und der Fiat waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 70.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Straße etwa 2 Stunden gesperrt. Ein technisches Gutachten soll nun den genauen Hergang des Unfalls klären.

