Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch auf der Pater-Arnold-Straße

Borken (ots)

Am Donnerstag drangen bisher unbekannte Täter in der Zeit zwischen 07.15 Uhr und 15.00 Uhr gewaltsam in ein Wohnhaus an der Pater-Arnold-Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Unbekannten eine Terrassentür auf und durchsuchten sämtliche Räume. Ob die Täter etwas entwendet haben stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Nicole Bone

Telefon: 02861 900 2222

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell