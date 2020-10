Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verfolgungsfahrt mit Roller, Wörth am Rhein, 30.10.2020, zwischen 16:45 und 17:00 Uhr

Wörth am RheinWörth am Rhein (ots)

Als Polizeibeamte der Polizei Wörth einen silbernen Rollerfahrer im Bereich der B10, Höhe Anschlussstelle Maximiliansau, kontrollieren wollte, flüchtete dieser. Trotz der entsprechenden Anhaltezeichen setzte der Rollerfahrer seine Fahrt mit Geschwindigkeiten bis ca.100km/h in Richtung Wörther Bahnhof fort und bog letztlich in einen Fahrradweg ab. Um eine Gefährdung Unbeteiligter zu vermeiden wurde seitens der Beamten die Verfolgungsfahrt abgebrochen. Überprüfungen ergaben, dass er silberne "125er-Roller" der Marke Honda zuvor entwendet wurde. Der männliche Fahrer trug eine schwarze Kapuzenjacke mit weißer Aufschrift "KING 01" und trug einen schwarz-orangenen Helm. Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei Wörth entgegen.

