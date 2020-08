Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Randalierer im Einkaufsmarkt in Gewahrsam genommen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 24.08.20, gegen 14.10 Uhr, wurde aus einem Einkaufsmarkt am Alten Markt in Lörrach ein Mann gemeldet, welcher aggressiv sei und randalieren würde. Nach dem Eintreffen der Polizei konnte der 41-Jährige unter Kontrolle gebracht und gefesselt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann bereits vor einigen Tagen im Markt negativ aufgefallen, weshalb man ihm ein Hausverbot erteilen wollte. Hierauf reagierte er sehr aggressiv und soll im Lager mehrere Bierflaschen zerbrochen haben. Als durch einen Mitarbeiter versucht wurde, dies zu unterbinden, soll der Mann eine zerbrochene Bierflasche genommen und den Mitarbeiter damit bedroht haben und dann in Richtung der Kasse gelaufen sein. Daraufhin wurde die Polizei verständigt, welche den Mann im Kassenbereich antraf und in Gewahrsam nehmen konnte. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung und bittet Zeugen, welche die Situation wahrgenommen hatten, sich zu melden.

