Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Endingen: Gasalarm in der Heinrich-Hansjakob-Straße

Ein lauter Knall und anschließender Gasgeruch führten am frühen Dienstagmorgen zu einem Feuerwehreinsatz in der Heinrich-Hansjakob-Straße. Hierauf wurde die Feuerwehr von Endingen alarmiert und rückte mit insgesamt 6 Fahrzeugen und 25 Mann aus. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass in einem Dreifamilienhaus ein Überdruckventil der Heizungsanlage auslöste und hierbei ein Knallgeräusch abgab.

Teningen: gestürzter Rollerfahrer an der Kreuzung Emmendinger Straße/Friedrich-Meyer-Straße - Zeugen gesucht

Am Montagabend, gegen 19.50 Uhr, kam es an der Kreuzung der Emmendinger Straße / Friedrich-Meyer-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein Rollerfahrer kam zu Sturz und wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen für das Unfallgeschehen. Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0.

