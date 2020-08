Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: 20-Jährige durch Unbekannten mutmaßlich vergewaltigt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Täter soll am frühen Freitagmorgen, 21.08.2020, in Freiburg eine 20-jährige Frau vergewaltigt haben. Wie die Geschädigte der Polizei mitteilte, besuchte sie mit Freunden den Platz der Alten Synagoge. Als die Geschädigte sich ab circa 2.15 Uhr alleine auf den Nachhauseweg machte, wurde Sie nach derzeitigem Kenntnisstand in der Rempartstraße auf Höhe der Mensa vom mutmaßlichen Täter angesprochen und verfolgt.

Anschließend soll es in der Goethestraße, an dem Bach Niederau nahe der Goethestraße und am Dreisamufer zu sexuellen Übergriffen durch den Unbekannten gekommen sein. Am Dreisamufer konnte sich die Geschädigte vom Täter losreißen und begab sich in Sicherheit. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- männlich, circa 24-25 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß, dunkle Hautfarbe, schlanke Gestalt, schmales, längliches Gesicht, kleine, schmale Augen, dicke Lippen - trug goldene Ketten und eine silberne Armbanduhr am linken Handgelenk - schwarze, seitlich rasierte Haare, oben kurze Dreadlocks - Der Täter sprach mit der Geschädigten lediglich in englischer Sprache.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des mutmaßlichen Täters geben können, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 1018

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell