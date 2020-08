Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Märgen: Körperverletzung im Strassenverkehr

Freiburg (ots)

Am 22.08.2020, 11.15 Uhr, ereignete sich eine tätliche Auseinandersetzung zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Fußgänger in St.Märgen, Südhang. Ein Pkw-Fahrer wollte an einem geparkten Transporter an einer Engstelle vorbeifahren, wobei beim Be- und Entladevorgang eine Fahrzeugtüre geöffnet war. In der Folge eskalierte die Situation zwischen dem vorbeifahrenden Pkw-Fahrer und dem Fußgänger, indem der Fußgänger einen Koffer gegen den vorbeifahrenden Pkw geschleudert hatte. Der vorbeifahrende Pkw-Fahrer hielt an und wurde durch den Fußgänger zum Aussteigen aufgefordert. Die Situation eskalierte zwischen den beiden Kontrahenten, indem eine tätliche Auseinandersetzung mit Faustschlägen und Ringkampfeinlagen erfolgte.

Die beiden Kontrahenten wurden anschließend durch das DRK in die Helios-Klinik Titisee-Neustadt zur Behandlung verbracht. Der Polizeiposten Hinterzarten hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

