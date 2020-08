Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Kind stürzt durch Lichtkuppel

Freiburg (ots)

March - Am Samstag, 22.08.2020 gegen 15:00 Uhr, stürzte ein 12-Jähriger durch eine Kunststoff-Lichtkuppel der Grundschule Holzhausen. Er war zuvor mit seinem 11-jährigen Freund auf das Schrägdach der Schule geklettert, wo er sich verbotenerweise auf das Oberlicht setzte. Dieses brach ein und der Junge stürzte aus einer Höhe von 4,30 Meter in den darunterliegenden Innenraum. Das Kind wurde verletzt und musste stationär in einer Klinik aufgenommen werden.

