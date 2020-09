Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: Zehnjährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Krefeld (ots)

Am gestrigen Mittwoch (23. September 2020) ist eine Zehnjährige auf ihrem Fahrrad am Großmarkt mit einem Auto zusammengestoßen. Sie wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 13:45 Uhr verließ der 51-jährige Porschefahrer das Gelände "Großmarkt" auf die Oppumer Straße in Richtung Berliner Straße. An der Einmündung stieß er mit dem zehnjährigen Mädchen zusammen, das mit dem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Dießemer Bruch unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß prallte sie mit dem Kopf auf die Motorhaube und stürzte zu Boden. Der Autofahrer leistete umgehend Erste Hilfe und wählte den Notruf.

Das leicht verletzte Mädchen kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. (448)

