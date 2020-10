Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Auffahrunfall mit verletzter Person

Bad Hersfeld - Ein 25-jähriger Mann aus Hamburg mit seinem Ford Kuga und ein 40-jähriger Mann aus Ludwigsau mit seinem VW Touran befuhren am Donnerstag (22.10.), um 16:18 Uhr, die Bundesstraße 27 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Bebra. Vor der Ortslage Friedlos musste der Mann aus Ludwigsau verkehrsbedingt stark abbremsen. Der 25-jähriger Hamburger bemerkte dies und leitete ebenfalls einen Bremsvorgang ein, kam jedoch nicht vor dem VW Touran zum Stehen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 40-jährige Mann aus Ludwigsau leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Klinikum gebracht wurde. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf circa 1.200 Euro.

Sachbeschädigung durch wegrollenden Pkw

Haunetal - Am Freitagmorgen (23.10.), gegen 9 Uhr, machte sich ein mit Handbremse und Rückwärtsgang gesicherter Skoda Superb eines 39-jährigen Mannes aus Haunetal selbständig. Der Mann hatte den Pkw im Eschenweg in Höhe der Hausnummer 3 abgestellt. Durch bislang ungeklärte Ursache setzte sich der Pkw in Bewegung und rollte circa 100 Meter den Eschenweg bergab. Dabei beschädigte das führerlose Fahrzeug die Anhängerkupplung eines abgestellten Pkw-Anhängers, ein Holztor und überrollte einen Stromkasten. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld - Am Donnerstag (22.10.), stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den am Straßenrand in der Straße "Unter der Stiegel" 26 geparkten grauen Opel Astra eines 35-jährigen Mannes aus Bad Hersfeld und drückte dabei den Kühlergrill ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

