Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Lindenstraße

Einbrecher von Alarmanlage verscheucht

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter hebelten am Samstagabend (26.09.2020) die Garagentür eines Einfamilienhauses auf der Lindenstraße in Nottuln, Appelhülsen auf und versuchten an mehreren Stellen ins Wohnhaus zu gelangen. Dadurch wurde die Alarmanlage des Hauses um 21.50 Uhr ausgelöst und die Täter flüchteten ohne Beute und ohne ins Hausinnere eingedrungen zu sein. Hinweise an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell