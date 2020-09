Polizei Coesfeld

POL-COE: Herbern - L671 - Alleinunfall unter Alkoholeinfluss mit verletzter Person

Coesfeld (ots)

Am 26.09.2020, gegen 00:20 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Herberner die L671, aus Herbern kommend, in Fahrtrichtung Drenstreifurt. Ausgangs einer Rechtskure geriet er mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach mit dem Fahrzeug. Er kam auf einem angrenzenden Feld, auf der Seite liegend, zum Stillstand. Während der Erstversorgung des verletzten Herberners konnte Alkohol in seiner Atemluft festgestellt werden. Er wurde aufgrund seiner Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt. Dort wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Im angrenzenden Feld entstand aufgrund des Unfalls Flurschaden in unbekannter Höhe.

