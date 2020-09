Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Stadtgebiet

Klimademonstration "Fridays for Future" verlief friedlich

Coesfeld (ots)

Anlässlich einer angemeldeten Versammlung zum "Globalen Klimastreik" führte die Polizei Coesfeld am Freitag, 25.09.2020, einen Einsatz zur Gewährleistung eines sicheren und friedlichen Veranstaltungsverlaufs durch.

Organisiert wurde die Demonstration von der "Fridays for Future" Bewegung.

Plangemäß versammelten sich gegen 16.15 Uhr ca. 250 Teilnehmer auf dem Bahnhofsvorplatz in Dülmen zur Auftaktkundgebung. Der Aufzug setzte sich gegen 16.40 Uhr in Bewegung und kam mit der Aufzugsspitze, nach einer Zwischenkundgebung, gegen 18.00 Uhr wieder am Bahnhof an. Nach einer Abschlusskundgebung endete die Versammlung um 18.05 Uhr.

Die Veranstaltung verlief aus Sicht der Polizei ohne Zwischenfälle. Die Vorgaben der Coronaschutzverordnung wurden nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt eingehalten.

