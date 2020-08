Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Dachstuhlbrand - Einbruch in Einfamilienhaus - Pkw beschädigt

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Dachstuhlbrand

Cornberg / Rockensüß - Am Mittwoch (19.08.), gegen 01:30 Uhr, kam es zu einem Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses in der Straße "Tiefer Weg". Das Feuer wurde durch einen Zeugen entdeckt, welcher die Bewohner sowie die Feuerwehr informierte. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ein technischer Defekt als Brandursache nicht ausgeschlossen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Personen wurden zum Glück nicht verletzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Hersfeld / Kathus - Zwischen Montag (17.08.) und Dienstag (18.08.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Solztalstraße ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt ins Haus. Dieses durchsuchten sie, stahlen jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Außenspiegel beschädigt

Bebra / Weiterode - Zwischen Montagmittag (17.08.) und Dienstagvormittag (18.08.) beschädigten Unbekannte einen blauen Daimler Chrysler in der Hessischen Straße. Die Täter beschädigten den Außenspiegel auf der Fahrerseite und verursachten so einen Schaden von rund 250 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

