POL-OH: Diebstahl von Werkzeugen

Mehrere Werkzeuge gestohlen

Schlitz - Unbekannte Täter haben am Nachmittag bzw. in der Nacht von Freitag auf Samstag (14.08. - 15.08.) mehrere Werkzeuge einer Baustelle in der Pestalozzistraße gestohlen. Die Täter verschafften sich Zutritt auf die Baustelle, hebelten dort Türen der Baustellenbuden auf und entwendeten die Werkzeuge. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 1.000 Euro.

