Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste - Rollerfahrerin von Straße gedrängt

Rieste (ots)

Gegen 15:40 Uhr befuhr am Montagnachmittag eine 17-jährige Bramscherin die Straße Klein Wittefelderort in Richtung Malgarten. Auf Höhe von Hausnummer 1 wurde die Jugendliche so dicht von einem Pkw überholt, dass sie nach rechts ausweichen musste und in ein angrenzendes Feld fuhr. Dort stürzte sie und verletzte sich leicht. Das verursachende Fahrzeug setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Der orange Kleinwagen hatte ein OS-Kennzeichen. Die Polizei bittet Zeugen, die ein entsprechendes Fahrzeug kennen oder sonst Hinweise zum Unfall geben können, sich unter der Rufnummer 05439/9690 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell