Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg - Unfall in Glane

Bad Iburg (ots)

Eine 21-Jährige befuhr am Montagabend, gegen 18.20 Uhr, mit einem VW Polo die Laerer Straße in Richtung Bad Iburg. In Höhe der Hausnummer 6 geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit dem Ford Ka einer 22 Jahre alten Autofahrerin zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde die 22-Jährige nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Die beiden Kleinwagen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

