POL-OH: Pressemeldung der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall auf der A4 FR Kircheim kurz vor der AS Bad Hersfeld

Am 18.08.2020 gegen 22:35 Uhr ereignete sich auf der A4, FR Kirchheim kurz vor der AS Bad Hersfeld ein Verkehrsunfall.

In einem Gefällestück kam ein 30 Jähriger Lkw-Fahrer aus Weißrussland mit seinem polnichen Sattelzug aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei knickte die Sattelzugmaschine nach hinten ab und verkeilte sich im Auflieger, so dass der Sattelzug im Graben zum Stehen kam. Des Weiteren wurde der Tank au8fgerissen, so dass jede Menge Kraftstoff austreten konnte. Dieser sickerte in das dortige Erdreich, weswegen auch die Feuerwehr vor Ort kommen musste, um das weitere Austreten des Kraftstoffes zu verhindern. Die Autobahnmeisterei Höhnebach wurde ebenfalls zum Absichern der Unfallstelle benötigt. Die rechte Fahrspur der Autobahn war ca. 1 Stunde gesperrt. Um den Sattelzug bergen zu können, mußte die Autobahn für ca. 2 Stunden geperrt werden. Der Fahrer blieb bei dem ganzen Unglück unverletzt, aber es entstand ein Sachschaden von ca. 90.000 Euro.

