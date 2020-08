Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrecher festgenommen

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Rotenburg a.d. Fulda - Mehrere Männer im Alter zwischen 22 und 34 Jahren hielten am vergangenen Wochenende die Polizei auf Trapp. Zunächst meldeten besorgte Bürgerinnen und Bürger am Freitagabend (14.08.) einen lautstarken Streit im Schlosspark. Die eingesetzte Streife beruhigte die Streithähne und stellte die Personalien der vier aus Algerien stammenden Personen fest.

Zwei aus der Gruppe, ein 22-Jähriger und ein 34-Jähriger, blieben davon offenbar unbeeindruckt. Gemeinsam mit einem weiteren 27 Jahre alten Mitbewohner stiegen sie am frühen Samstagmorgen (15.08.), gegen 01:30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Mündershäuser Straße ein. Im Haus stahlen sie ein Portemonnaie und Bargeld. Dabei weckten die drei Einbrecher die Hausbewohner. Von diesen aufgeschreckt, traten sie die Flucht an. Die Hausbewohner konnten die Männer jedoch erkennen und bei der Flucht beobachten. Die sofort alarmierte Streife der Rotenburger Polizei nahm die Flüchtigen im Rahmen ihrer Fahndung schnell fest und fand bei ihnen mutmaßliches Diebesgut. Einer der drei Tatverdächtigen führte ein hochwertiges graugrünes Mountainbike der Marke Cube mit sich. Außerdem fanden die Beamten eine Funkfernbedienung, möglicherweise für ein Garagentor sowie ein neuwertiges Paar Arbeitsschuhe bei den Tatverdächtigen. Die Gegenstände dürften mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls aus Eigentumsdelikten stammen, die jedoch bislang noch nicht bei der Polizei angezeigt wurden.

Die polizeilichen Maßnahmen gegen die drei Einbrecher dauerten bis zum Samstagvormittag. Da keine Haftgründe vorlagen, entließen die Beamten die Männer zunächst wieder auf freien Fuß.

Die neu gewonnene Freiheit nutzen der 27-Jährige und der 34-Jährige prompt aus, um in der Nachbarschaft der Polizeistation wieder auffällig zu werden. Sie klingelten an einer Haustür in der Kasseler Straße und baten die Bewohnerin um einen Schluck Wasser. Diese kam der Bitte nach und forderte sie im Anschluss auf, ihr Grundstück wieder zu verlassen. Auf ihrem Weg zur Tür stahlen die Männer eine Tierhaarschneidemaschine. Die alarmierte Streife nahm die gerade Entlassenen auf der Bundesstraße 83 wieder fest und zog sie wegen des neuerlichen Diebstahls zur Verantwortung.

Die Ermittlungen zur Herkunft der noch nicht zugeordneten Gegenstände (Fahrrad, Fernbedienung und Arbeitsschuhe) dauern an. Wer hierzu Angaben machen kann, wendet sich bitte an die Polizei in Rotenburg, Tel.: 06623 / 937-0, jede andere Polizeidienststelle oder an die online-Wache der hessischen Polizei im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Christian Stahl Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

