Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Alheim - Am Sonntagmittag (16.08.), um 12.35 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Schneeberg (Erzgebirgskreis) mit seinem Mercedes-Kombi die B 83 aus Rotenburg kommend in Richtung Kassel. Verkehrsbedingt musste der Fahrer an der Kreuzung B 83 zur L 3253 bis zum Stillstand abbremsen. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Helsa befand sich mit seinem VW-Golf hinter dem Pkw aus Schneeberg und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Eine 23-jährige Mitfahrerin im Pkw aus Helsa wurde schwerverletzt ins Krankenhaus von Rotenburg transportiert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Gefertigt: (PST Rotenburg a. d. Fulda, Schmitz, VAe)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell