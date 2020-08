Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Führungswechsel bei der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg: Kriminaloberrat Christian Golomb folgt auf Polizeidirektor Martin Nickl

Hersfeld-Rotenburg - In kleiner Runde führte Polizeipräsident Günther Voß am Montag (17.08.) Kriminaloberrat Christian Golomb als neuen Leiter der Polizeidirektion Hersfeld - Rotenburg in sein Amt ein und hieß ihn herzlich willkommen. Golomb wird Nachfolger von Polizeidirektor Martin Nickl, der als Leiter der Kriminaldirektion nach Fulda wechselt und mit viel Dank für sein Wirken im Landkreis Hersfeld-Rotenburg verabschiedet wurde.

Seine polizeiliche Laufbahn begann Christian Golomb an der Verwaltungsfachhochschule in Kassel, wo er sein Studium für den gehobenen Polizeidienst 2001 erfolgreich abschloss. Nach Verwendungen bei der Bereitschaftspolizei und Kriminalpolizei qualifizierte sich Golomb für den Aufstieg in den höheren Polizeidienst. Das Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster schloss er sodann 2016 erfolgreich ab, übernahm im Anschluss die Leitung der Regionalen Kriminalpolizei Waldeck-Frankenberg und 2019 das Spezialeinsatzkommando in Kassel. Christian Golomb ist 41 Jahre alt und wohnt in der Nähe von Kassel.

Polizeidirektor Martin Nickl geht nach fast vier Jahren wieder zurück nach Fulda. Ab 2016 leitete Nickl die Kriminalpolizei und ab 2018 die Polizeidirektion Hersfeld - Rotenburg. Von 2014 bis 2016 war Martin Nickl Leiter der Regionalen Kriminalinspektion in Fulda. Nunmehr leitet Nickl die Kriminaldirektion des Polizeipräsidiums und tritt die Nachfolge von Daniel Muth an, der zum Hessischen Landeskriminalamt abgeordnet wurde.

"Den Kollegen Golomb und Nickl wünsche ich viel Erfolg, Herrn Muth danke ich für seine außergewöhnlichen Leistungen hier in Osthessen", so Polizeipräsident Günther Voß.

Worte des Dankes und des Abschieds für den ehemaligen Direktionsleiter fanden auch Landrat Dr. Michael Koch, Bad Hersfelds Bürgermeister Thomas Fehling, die 1. Stadträtin Ursula Ender (Rotenburg a. d. Fulda), die 1. Stadträtin Ilse Koch (Bebra) sowie Polizeihauptkommissar Karsten Bech für den Personalrat. Sie alle bedankten sich für die hervorragende und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und wünschten Martin Nickl für seine neue Tätigkeit alles Gute. Gleichzeitig hießen sie Christian Golomb als neuen Leiter der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg herzlich willkommen.

